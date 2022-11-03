В госбюджете предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий агрессии РФ на 35 млрд грн

Ноябрь, 03 в 18:28

В государственном бюджете на 2023 год правительством предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России, ресурс которого составит около 35 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, правительство направит на поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства около 16 млрд грн.

– Несмотря на войну, правительство не планирует повышать налоги. В то же время сокращаем расходы на государственный аппарат более чем на 10 млрд грн, — отметил он.

Шмыгаль рассказал, что в бюджете на 2023 год первый приоритет — это обеспечение победы Украины в войне против России, поэтому 43% всех денег направят на ВСУ и безопасность. Речь идет ориентировочно о более чем 1 трлн грн, отметил премьер-министр.

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Второй приоритет – это социальное обеспечение, на которое направят более 30% расходов госбюджета. Речь идет о пенсиях, материальной помощи внутренне перемещенным лицам, субсидиях, медицине и образовании.

В то же время собственные доходы Украины в следующем году составят около 1,3 трлн грн. Но расходы вдвое больше – ориентировочно 2,6 трлн грн.

Украина рассчитывает закрывать дефицит в $38 млрд благодаря поддержке партнеров, в частности Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Международного валютного фонда, рассказал премьер-министр.