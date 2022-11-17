Ноябрь, 17 в 10:05

Вывоз украинской агропродукции зерновым коридором по Черному морю продлили еще на четыре месяца.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Данное решение было принято сегодня в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

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Кубраков подчеркнул, что украинский аграрный экспорт на сегодняшний день остается действенным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису.

По словам министра, с 1 августа, когда заработал морской маршрут экспорта, Украина вывезла более 11 млн тонн агропродукции в 38 стран мира. Это довольно много, но недостаточно.

– Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира, — подчеркнул министр инфраструктуры.

Он отметил, что Украина обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и присоединить к ней порт Николаева. Сейчас правительство ждет ответа.

Ранее сообщалось, что в Одесской области должностные лица Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей брали огромные взятки с экспортеров зернового коридора.

Чиновники через посреднические фирмы требовали за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов.

Фото: Александр Кубраков