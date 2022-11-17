Листопад, 17 в 10:05

Вивезення української агропродукції зерновим коридором у Чорному морі продовжили ще на чотири місяці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Це рішення ухвалили сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися ООН та Туреччина.

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Кубраков наголосив, що український аграрний експорт на сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі.

За словами міністра, з 1 серпня, коли запрацював морський маршрут експорту, Україна вивезла понад 11 млн тонн агропродукції до 38 країн світу. Це багато, але недостатньо.

– Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу, – наголосив міністр інфраструктури.

Він зауважив, що Україна звернулася до партнерів із пропозицією продовжити ініціативу щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва. Наразі уряд чекає на відповідь.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області посадовці Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів брали величезні хабарі з експортерів зернового коридору.

Чиновники через посередницькі фірми вимагали гроші за безперешкодне та швидке оформлення фітосанітарних сертифікатів та інших дозвільних документів.

Фото: Олександр Кубраков