Декабрь, 08 в 10:19

8 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро на 4 копейки. В настоящее время евро стоит 38,52 грн. Днем ранее его стоимость была 38,48 грн.

Курс доллара Нацбанк продолжает удерживать на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 08.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 40,60 грн 41,60 грн Доллар 39,25 грн 39,475 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,70 грн 41,65 грн Доллар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,55 грн 39,64 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,30 грн 41,80 грн Доллар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,65 грн 41,80 грн Доллар 39,65 грн 40,25 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк