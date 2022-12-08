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Факты / Україна / Экономика

Евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 8 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар доллар
Фото: Pixabay

8 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро на 4 копейки. В настоящее время евро стоит 38,52 грн. Днем ранее его стоимость была 38,48 грн.

Курс доллара Нацбанк продолжает удерживать на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 08.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта покупка продажа
Евро 40,60 грн 41,60 грн
Доллар 39,25 грн 39,475 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 грн 41,65 грн
Доллар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,55 грн 39,64 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 грн 41,80 грн
Доллар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 грн 41,80 грн
Доллар 39,65 грн 40,25 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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