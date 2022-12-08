Евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 8 декабря
Фото: Pixabay
8 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро на 4 копейки. В настоящее время евро стоит 38,52 грн. Днем ранее его стоимость была 38,48 грн.
Курс доллара Нацбанк продолжает удерживать на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 08.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,60 грн
|41,60 грн
|Доллар
|39,25 грн
|39,475 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70 грн
|41,65 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,55 грн
|39,64 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30 грн
|41,80 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,20 грн
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65 грн
|41,80 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,25 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк