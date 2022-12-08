Грудень, 08 в 10:19

Сьогодні, 8 грудня, Національний банк України підвищив курс євро на 4 коп. Наразі євро коштує 38,52 грн. Днем раніше його вартість становила 38,48 грн.

Курс долара Нацбанк продовжує утримувати на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 08.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 40,60 грн 41,60 грн Долар 39,25 грн 39,475 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,65 грн Долар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,55 грн 39,64 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 41,80 грн Долар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,65 грн 41,80 грн Долар 39,65 грн 40,25 грн

Як працюють українські банки в умовах відключень світла, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк