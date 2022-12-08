Євро в обмінниках здорожчав: курс валют в Україні 8 грудня
Фото: Pixabay
Сьогодні, 8 грудня, Національний банк України підвищив курс євро на 4 коп. Наразі євро коштує 38,52 грн. Днем раніше його вартість становила 38,48 грн.
Курс долара Нацбанк продовжує утримувати на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 08.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60 грн
|41,60 грн
|Долар
|39,25 грн
|39,475 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70 грн
|41,65 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,55 грн
|39,64 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30 грн
|41,80 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,20 грн
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,65 грн
|41,80 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,25 грн
Як працюють українські банки в умовах відключень світла, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк