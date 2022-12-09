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Падение украинского ВВП замедлилось до 30,8% – Госстат

Анастасия Гевко, редактор ленты
ввп, економіка
Фото: Dreamstime

Государственная служба статистики сообщает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2022 года упал на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Это произошло после падения ВВП на 37,2% во втором квартале этого года и 15,1% – в первом.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 9%.

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Госстат сообщает, что в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, номинальный его объем составлял, ориентировочно, $200 млрд.

До этого Минэкономики отметило, что атаки РФ на украинскую энергоинфраструктуру увеличили темпы спада экономики Украины ориентировочно до 39% в октябре и 41% в ноябре.

Таким образом, общий прогноз года ухудшился с 32% до 33,2%.

На брифинге 8 декабря руководители НБУ также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил оценку Нацбанком снижения ВВП в текущем году на 31,5%.

Тем временем МВФ ожидает, что падение украинской экономики в этом году составит 33%.

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Источник: Интерфакс-Украина
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