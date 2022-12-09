Падіння українського ВВП сповільнилось до 30,8% – Держстат
Державна служба статистики повідомляє, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2022 року впав на 30,8% порівняно з третім кварталом 2021 року.
Це сталося після падіння ВВП на 37,2% у другому кварталі поточного року та 15,1% – у першому.
Таким чином, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, ВВП зріс на 9%.
Держстат повідомляє, що у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив орієнтовно $200 млрд.
До цього Мінекономіки зазначило, що атаки РФ на українську енергоінфраструктуру збільшили темпи спаду економіки України орієнтовно до 39% у жовтні й 41% листопаді.
Таким чином, загальний прогноз року погіршено з 32% до 33,2%.
На брифінгу 8 грудня керівники НБУ також повідомили, що російський енерготерор погіршив оцінку Нацбанком зниження ВВП цього року на 31,5%.
МВФ очікує, що падіння української економіки цього року становитиме 33%.