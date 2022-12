В ОП подтвердили разблокирование €18 млрд макрофина для Украины

Лидеры Евросоюза на саммите преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети Twitter.

white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved — the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022