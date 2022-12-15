В ОП подтвердили разблокирование €18 млрд макрофина для Украины

Декабрь, 15 в 19:56

Лидеры Евросоюза на саммите преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети Twitter.

— Белый дым от Европейского Совета: одобрены четыре экономически-финансовых пакета — €18 млрд для Украины, два пакета для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога, — отметил он.

white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved — the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan. Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

В Офисе президента уже прокомментировали решение ЕС о выделении макрофина.

— Решение по макрофину, по нашей информации, уже окончательно разблокировано и будет позитивным для Украины. Дискуссия по поводу санкций еще продолжается, — сообщил в Facebook заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Эта финпомощь для Украины будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с января 2023 года.

В предложение пакета макрофина, предложенного Еврокомиссией, пришлось внести поправки из-за вето Венгрии. В конце концов, Будапешт выторговал у Брюсселя разблокирование части средств, заблокированных из-за проблем с верховенством права, и тогда снял свое вето.

Но в последний момент Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении €18 млрд, а также два решения по Венгрии из-за опасений относительно отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога. В конце концов, Варшава согласилась его поддержать.

Следует добавить, что все решения Евросовет принимает пакетом. То есть, не принятие одного из документов означает блокировку остальных решений.