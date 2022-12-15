В ОП підтвердили розблокування €18 млрд макрофіну для України

Грудень, 15 в 19:56

Лідери Євросоюзу на саміті подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Twitter.

— Білий дим від Європейської Ради: схвалено чотири економічно-фінансові пакети – €18 млрд для України, два пакети для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку, – зазначив він.

white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved – the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan. Зараз дивляться — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

В Офісі президента вже прокоментували рішення ЄС про виділення макрофіну.

— Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України. Дискусія щодо санкцій ще триває, – повідомив у Facebook заступник голови ОП Ігор Жовква.

Ця фіндопомога для України буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

У пропозицію пакету макрофіну, запропонованого Єврокомісією, довелося внести правки через вето Угорщини. Зрештою Будапешт виторгував у Брюсселя розблокування частини коштів, заблокованих через проблеми з верховенством права, і тоді зняв своє вето.

Але в останній момент Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення €18 млрд, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання щодо окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку. Врешті Варшава погодилася підтримати.

Варто додати, що усі рішення Єврорада ухвалює пакетом. Тобто, неухвалення одного з документів означає блокування решти рішень.