В ОП підтвердили розблокування €18 млрд макрофіну для України

Лідери Євросоюзу на саміті подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Twitter.

white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved – the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan.

Зараз дивляться

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022