Всемирный банк может предоставить Украине до $60 млрд в 2023 году
В 2023 году Всемирный банк предоставить Украине $55-60 млрд по разным направлениям финансовой поддержки.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Всемирного банка в Украине Роман Качур во время пресс-конференции ассоциации Профессиональное правительство (PGA), которого цитирует Інтерфакс-Україна.
По его словам, средства могут быть направлены по направлениям макрофинансовой поддержки, быстрого восстановления, поддержки частного сектора и гуманитарной помощи.
— Звучит, наверное, почти как фантастика… По моему мнению, это реальная задача, — сказал он.
В то же время заместитель исполнительного директора говорит, что уже в текущем году Украина получила около $31 млрд помощи.
Впрочем, в 2023 году финансирования только государственного бюджета, каким оно преимущественно было в этом году, будет недостаточно.
Поэтому Всемирный банк продолжает работу с донорами и внутри правительства, чтобы обеспечить три основных направления:
- быстрое восстановление, которое будет касаться энергетической и транспортной инфраструктуры;
- поддержка частного сектора, в частности — для покупки горюче-смазочных материалов под посевную;
- гуманитарная поддержка.
По словам Романа Качура, Всемирный банк сейчас работает над механизмами мультипликаторов, чтобы превратить каждый доллар США из предоставленных донорами средств в $3-4, которые поступят в Украину.
Он напомнил, что в отчете Всемирного банка за начало июня для восстановления Украины необходимо было привлечь $350 млрд. Впрочем уже в новом году отчет будет обновлен, и цифры будут значительно выше.