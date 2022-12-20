Декабрь, 20 в 21:55

В 2023 году Всемирный банк предоставить Украине $55-60 млрд по разным направлениям финансовой поддержки.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Всемирного банка в Украине Роман Качур во время пресс-конференции ассоциации Профессиональное правительство (PGA), которого цитирует Інтерфакс-Україна.

По его словам, средства могут быть направлены по направлениям макрофинансовой поддержки, быстрого восстановления, поддержки частного сектора и гуманитарной помощи.

Сейчас смотрят

— Звучит, наверное, почти как фантастика… По моему мнению, это реальная задача, — сказал он.

В то же время заместитель исполнительного директора говорит, что уже в текущем году Украина получила около $31 млрд помощи.

Впрочем, в 2023 году финансирования только государственного бюджета, каким оно преимущественно было в этом году, будет недостаточно.

Поэтому Всемирный банк продолжает работу с донорами и внутри правительства, чтобы обеспечить три основных направления:

быстрое восстановление, которое будет касаться энергетической и транспортной инфраструктуры;

поддержка частного сектора, в частности — для покупки горюче-смазочных материалов под посевную;

гуманитарная поддержка.

По словам Романа Качура, Всемирный банк сейчас работает над механизмами мультипликаторов, чтобы превратить каждый доллар США из предоставленных донорами средств в $3-4, которые поступят в Украину.

Он напомнил, что в отчете Всемирного банка за начало июня для восстановления Украины необходимо было привлечь $350 млрд. Впрочем уже в новом году отчет будет обновлен, и цифры будут значительно выше.