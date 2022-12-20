Грудень, 20 в 21:55

У 2023 році Світовий банк надати Україні $55-60 млрд за різними напрямками фінансової підтримки.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Світового банку в Україні Роман Качур під час пресконференції асоціації Професійний уряд (PGA), якого цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, кошти можуть бути спрямовані за напрямакми макрофінансової підтримки, швидкого відновлення, підтримки приватного сектору та гуманітарної допомоги.

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– Звучить, напевно, майже як фантастика… На мою думку, це реальне завдання, – сказав він.

Водночас заступник виконавчого директора каже, що вже поточного року Україна отримала близько $31 млрд допомоги.

Втім у 2023 році фінансування лише державного бюджету, яким воно переважно було цього року, буде недостатньо.

Через це Світовий банк продовжує роботу з донорами та всередині уряду, щоб забезпечити три основні напрямки:

швидке відновлення, яке стосуватиметься енергетичної та транспортної інфраструктури;

підтримка приватного сектору, зокрема – для купівлі паливно-мастильних матеріалів під посівну;

гуманітарна підтримка.

За словами Романа Качура, Світовий банк наразі працює над механізмами мультиплікаторів, щоб перетворити кожен доллар США з наданих донарами коштів у $3-4, що надійдуть в Україну.

Він нагадав, що у звіті Світового банку за початок червня для відновлення України необхідно було залучити $350 млрд. Втім вже у новому році звіт буде оновлено, і цифри будуть значно вищими.