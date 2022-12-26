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Факты / Україна / Экономика

На случай блэкаута НБУ создал сеть отделений банков Power banking

Валентина Летяк, редактор ленты
Національний банк України, Нацбанк України, НБУ
Фото: Depositphotos

Даже в условиях блэкаута банковская система Украины будет работать. Для этого НБУ создал общую сеть Power Banking, уже насчитывающую более 1 тыс. отделений по всей стране.

Финансовый регулятор совместно с 14 системно важными банками работал над проектом больше месяца.

Отделения сети Power banking обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал, уверяют в НБУ.

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— Совместная банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны, – объяснил глава Национального банка Андрей Пышный.

В случае блекаута в отделениях сети Power banking украинцы смогут:

  • обналичить деньги — в банкоматах или в кассе;
  • осуществить необходимые платежи:
  • перевести средства;
  • обменять валюту;
  • получить консультации.

Ниже смотрите полный перечень постоянно обновляемых отделений сети Power banking. Там будет соответствующая маркировка на входе.

Кроме того, на сайте Нацбанка есть карта отделений.

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Источник: НБУ
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