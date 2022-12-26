На случай блэкаута НБУ создал сеть отделений банков Power banking
Даже в условиях блэкаута банковская система Украины будет работать. Для этого НБУ создал общую сеть Power Banking, уже насчитывающую более 1 тыс. отделений по всей стране.
Финансовый регулятор совместно с 14 системно важными банками работал над проектом больше месяца.
Отделения сети Power banking обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал, уверяют в НБУ.
— Совместная банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны, – объяснил глава Национального банка Андрей Пышный.
В случае блекаута в отделениях сети Power banking украинцы смогут:
- обналичить деньги — в банкоматах или в кассе;
- осуществить необходимые платежи:
- перевести средства;
- обменять валюту;
- получить консультации.
Ниже смотрите полный перечень постоянно обновляемых отделений сети Power banking. Там будет соответствующая маркировка на входе.
Кроме того, на сайте Нацбанка есть карта отделений.