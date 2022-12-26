Грудень, 26 в 12:57

Навіть в умовах блекауту банківська система України працюватиме. Для цього НБУ створив спільну мережу Power banking, яка вже налічує понад 1 тис. відділень по всій країні.

Фінансовий регулятор спільно з 14 системно важливими банками працював над проєктом більше місяця.

Відділення мережі Power banking забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал, запевняють в НБУ.

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– Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни, – пояснив голова Національного банку Андрій Пишний.

У разі блекауту у відділеннях мережі Power banking українці зможуть:

отримати готівку – в банкоматах чи в касі;

здійснити необхідні платежі:

переказати кошти;

обміняти валюту;

отримати консультації.

Нижче дивіться повний перелік відділень мережі Power banking, який постійно оновлюється. Вони матимуть відповідне маркування на вході.

Окрім того, на сайті Нацбанку є карта відділень.