На випадок блекауту НБУ створив мережу відділень банків Power banking
Навіть в умовах блекауту банківська система України працюватиме. Для цього НБУ створив спільну мережу Power banking, яка вже налічує понад 1 тис. відділень по всій країні.
Фінансовий регулятор спільно з 14 системно важливими банками працював над проєктом більше місяця.
Відділення мережі Power banking забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал, запевняють в НБУ.
– Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни, – пояснив голова Національного банку Андрій Пишний.
У разі блекауту у відділеннях мережі Power banking українці зможуть:
- отримати готівку – в банкоматах чи в касі;
- здійснити необхідні платежі:
- переказати кошти;
- обміняти валюту;
- отримати консультації.
Нижче дивіться повний перелік відділень мережі Power banking, який постійно оновлюється. Вони матимуть відповідне маркування на вході.
Окрім того, на сайті Нацбанку є карта відділень.