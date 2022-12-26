Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

На випадок блекауту НБУ створив мережу відділень банків Power banking

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Національний банк України, Нацбанк України, НБУ
Фото: Depositphotos

Навіть в умовах блекауту банківська система України працюватиме. Для цього НБУ створив спільну мережу Power banking, яка вже налічує понад 1 тис. відділень по всій країні.

Фінансовий регулятор спільно з 14 системно важливими банками працював над проєктом більше місяця.

Відділення мережі Power banking забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал, запевняють в НБУ.

Зараз дивляться

– Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни, – пояснив голова Національного банку Андрій Пишний.

У разі блекауту у відділеннях мережі Power banking українці зможуть:

  • отримати готівку – в банкоматах чи в касі;
  • здійснити необхідні платежі:
  • переказати кошти;
  • обміняти валюту;
  • отримати консультації.

Нижче дивіться повний перелік відділень мережі Power banking, який постійно оновлюється. Вони матимуть відповідне маркування на вході.

Окрім того, на сайті Нацбанку є карта відділень.

Читайте
Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ та інші: списки відділень банків, які працюють під час відключення світла

Джерело: НБУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка