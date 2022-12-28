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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар снова подорожали в обменниках банков: курс валют в Украине на 28 декабря

Валентина Летяк, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В среду, 28 декабря, Национальный банк Украины повысил официальный курс евровалюты по отношению к гривне до 38,88 грн/€1.

То есть, сегодня евро стоит на 4 копейки дороже, чем в предыдущий банковский день.

Американский доллар остается без изменений – 36,56 грн, сообщает НБУ.

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В отделениях украинских банков 28 декабря евро и доллар подорожали.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,25 грн 42,25 грн
Дол9лар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,6 грн 42,65 грн
Доллар 40,25 грн 40,9 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,3 грн 42,9 грн
Доллар 40,2 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,55 грн 42,75 грн
Доллар 40,15 грн 40,8 грн

По прогнозам экспертов, курс наличного доллара в 2023 году превысит уровень 50 грн даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца следующего года.

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