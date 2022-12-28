Евро и доллар снова подорожали в обменниках банков: курс валют в Украине на 28 декабря
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В среду, 28 декабря, Национальный банк Украины повысил официальный курс евровалюты по отношению к гривне до 38,88 грн/€1.
То есть, сегодня евро стоит на 4 копейки дороже, чем в предыдущий банковский день.
Американский доллар остается без изменений – 36,56 грн, сообщает НБУ.
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В отделениях украинских банков 28 декабря евро и доллар подорожали.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,25 грн
|42,25 грн
|Дол9лар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,6 грн
|42,65 грн
|Доллар
|40,25 грн
|40,9 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,3 грн
|42,9 грн
|Доллар
|40,2 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,55 грн
|42,75 грн
|Доллар
|40,15 грн
|40,8 грн
По прогнозам экспертов, курс наличного доллара в 2023 году превысит уровень 50 грн даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца следующего года.