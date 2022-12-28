Євро та долар знову здорожчали в обмінниках банків: курс валют в Україні на 28 грудня
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У середу, 28 грудня, Національний банк України підвищив офіційний курс євровалюти щодо гривні до 38,88 грн/€1.
Тобто сьогодні євро коштує на 4 копійки дорожче, ніж у попередній банківський день.
Американський долар залишається без змін – 36,56 грн, повідомляє НБУ.
Зараз дивляться
У відділеннях українських банків 28 грудня євро та долар здорожчали.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,25 грн
|42,25 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,6 грн
|42,65 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,9 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,3 грн
|42,9 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,55 грн
|42,75 грн
|Долар
|40,15 грн
|40,8 грн
За прогнозами експертів, курс готівкового долара у 2023 році перевищить рівень у 50 грн навіть у тому разі, якщо Нацбанку вдасться втримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця наступного року.