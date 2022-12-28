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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар знову здорожчали в обмінниках банків: курс валют в Україні на 28 грудня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У середу, 28 грудня, Національний банк України підвищив офіційний курс євровалюти щодо гривні до 38,88 грн/€1.

Тобто сьогодні євро коштує на 4 копійки дорожче, ніж у попередній банківський день.

Американський долар залишається без змін – 36,56 грн, повідомляє НБУ.

Зараз дивляться

Курс валют в Україні на 28 грудня 2022

У відділеннях українських банків 28 грудня євро та долар здорожчали.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,25 грн 42,25 грн
Долар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,6 грн 42,65 грн
Долар 40,25 грн 40,9 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 42,3 грн 42,9 грн
Долар 40,2 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,55 грн 42,75 грн
Долар 40,15 грн 40,8 грн

За прогнозами експертів, курс готівкового долара у 2023 році перевищить рівень у 50 грн навіть у тому разі, якщо Нацбанку вдасться втримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця наступного року.

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Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют в Україні на 27 грудня

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