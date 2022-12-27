Декабрь, 27 в 12:14

Среднегодовой курс доллара в госбюджете-2023 на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является оптимистическим сценарием.

Следующей целью рынка уже стал курс 50 грн за доллар, отметил в комментарии Фактам ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По словам специалиста, такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров, поэтому когда он будет достигнут – только вопрос времени.

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Кроме того, Александр Хмелевский напоминает, что в настоящее время курс наличной валюты имеет существенное отклонение от официального курса.

Поскольку курс наличной валюты не фиксирован, как курс безналичной валюты, а валютные ограничения на рынке наличной валюты значительно меньше, поэтому в течение года этот отрыв может существенно увеличиться.

– Девальвация наличной валюты будет значительно больше безналичной. Здесь валютный курс превысит уровень 50 грн за доллар даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца 2023 года, – отмечает кандидат экономических наук.

Что будет происходить с долларом в 2023 году

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года девальвация гривны, несмотря на неутешительные прогнозы, не была столь существенной, как, например, в начале российской агрессии в 2014-2015 годах.

В прошлом году Александр Хмелевский предполагал, что в случае полномасштабной войны курс доллара может достичь 50 грн и даже выше.

Этого, к счастью, не произошло благодаря тому, что Нацбанк ввел фиксированный курс и отказался от практики рыночного определения валютного курса.

Спасли ситуацию также введенный ряд ограничений по операциям с валютой.

Значительную роль сыграли и иностранные кредиты и гранты, поступление которых способствовало стабилизации валютного курса.

Однако риски девальвации гривни в 2023 году очень высоки.

Заложенный в госбюджете среднегодовой курс доллара на уровне 42,2 грн с девальвацией в конце года до 45,8 грн можно будет достичь, если:

война завершится к середине 2023 года,

средства от иностранных партнеров будут поступать регулярно в запланированных объемах,

Нацбанк сохранит введенные валютные ограничения.

Существенно ускорить девальвацию в 2023 году может:

затягивание боевых действий,

уменьшение или задержки с выделением средств от иностранных партнеров,

ослабление валютных ограничений.

Денежные средства, поступающие от иностранных партнеров, играют значительную роль в стабилизации валютного курса.

Без них Нацбанку пришлось бы существенно увеличить девальвацию гривны, а валютные резервы уже давно упали бы до критических отметок.

Поэтому любое уменьшение или задержка в поступлении иностранных кредитов и грантов приведет к ускорению девальвации.

Независимый эксперт отмечает, что в 2022 году экономика Украины существенно сократилась, в то время как расходы госбюджета значительно выросли.

Дефицит госбюджета финансируется за счет средств иностранных партнеров и денежной эмиссии Нацбанка, а банковская система имеет уже 400 млрд грн избыточной ликвидности.

Так что эта денежная масса будет давить на валютный курс и ускорит девальвацию, считает Александр Хмелевский.

– Поэтому в 2023 году Нацбанку придется осуществить официальную девальвацию гривны, – прогнозирует кандидат экономических наук.

Повлияют ли на курс доллара позитивные новости с фронта

Независимый эксперт констатирует: деоккупация территорий не является предпосылкой для усиления курса гривны.

– Территории, которые были оккупированы, подверглись большим разрушениям, а значительная часть населения оттуда уехала. Восстановление экономики оккупированных территорий потребует достаточно много времени, поэтому положительное влияние на экономику будет отсрочено. Только завершение войны поможет краткосрочно укрепиться гривне, – считает Александр Хмелевский.

Краткосрочный эффект будет потому, отмечает эксперт, что даже завершение войны не улучшит экономическую ситуацию.

– Восстановление экономики после войны – это длительный и сложный процесс, поэтому девальвация гривны может продолжаться, – отмечает специалист.

В свою очередь оккупация Россией новых территорий может стать причиной усиления девальвации.

Как распоряжаться валютой украинцам

Сейчас, уверен кандидат экономических наук, гражданам лучше хранить сбережения в иностранной валюте – долларах и евро.

Важно, чтобы накопления были в наличной форме вне банковской системы.

– Из-за блекаутов и проблем с работой банков после вражеских ударов сбережения в банках могут оказаться недоступными в нужный момент. Если у украинцев есть валюта, то лучше ее хранить и продавать только при крайней необходимости, – отмечает Александр Хмелевский.

Не стоит в нынешних условиях также пытаться заработанные гривны размещать на банковских депозитах, ведь риски потери средств из-за девальвации или сбоев в работе банков выше, чем возможный доход, предупреждает независимый эксперт.