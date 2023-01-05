Январь, 05 в 9:10

Национальный банк Украины на четверг, 5 января, установил официальный курс евро к гривне на уровне 38,79 грн/€1. То есть евровалюта за день подорожала на 26 копеек.

Курс американского доллара стабилен с июля прошлого года — 36,56 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 05.01.2023

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,4 42,4 Доллар 40 40,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,7 42,65 Доллар 40,25 40,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,9 42,6 Доллар 40,3 40,7

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,6 42,8 Доллар 40,25 40,85

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк