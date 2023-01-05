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Факты / Україна / Экономика

НБУ резко повысил курс евро 5 января, доллар стабилен

Валентина Летяк, редактор ленты
євро
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины на четверг, 5 января, установил официальный курс евро к гривне на уровне 38,79 грн/€1. То есть евровалюта за день подорожала на 26 копеек.

Курс американского доллара стабилен с июля прошлого года — 36,56 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,4 42,4
Доллар 40 40,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,7 42,65
Доллар 40,25 40,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,9 42,6
Доллар 40,3 40,7

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,6 42,8
Доллар 40,25 40,85

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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