НБУ резко повысил курс евро 5 января, доллар стабилен
Фото: Pixabay
Национальный банк Украины на четверг, 5 января, установил официальный курс евро к гривне на уровне 38,79 грн/€1. То есть евровалюта за день подорожала на 26 копеек.
Курс американского доллара стабилен с июля прошлого года — 36,56 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 05.01.2023
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,4
|42,4
|Доллар
|40
|40,5
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,7
|42,65
|Доллар
|40,25
|40,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,9
|42,6
|Доллар
|40,3
|40,7
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,6
|42,8
|Доллар
|40,25
|40,85
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк