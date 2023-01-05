Січень, 05 в 9:10

Національний банк України на четвер, 5 січня, встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 38,79 грн/€1. Тобто євровалюта за день здорожчала на 26 копійок.

Курс американського долара стабільний з липня минулого року – 36,56 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 05.01.2023

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,4 42,4 Долар 40 40,5

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,7 42,65 Долар 40,25 40,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,9 42,6 Долар 40,3 40,7

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,6 42,8 Долар 40,25 40,85

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк