НБУ різко підвищив курс євро 5 січня, долар стабільний
Фото: Pixabay
Національний банк України на четвер, 5 січня, встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 38,79 грн/€1. Тобто євровалюта за день здорожчала на 26 копійок.
Курс американського долара стабільний з липня минулого року – 36,56 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 05.01.2023
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,4
|42,4
|Долар
|40
|40,5
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,7
|42,65
|Долар
|40,25
|40,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,9
|42,6
|Долар
|40,3
|40,7
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,6
|42,8
|Долар
|40,25
|40,85
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк