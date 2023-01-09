Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро после праздников подешевели: курс валют в Украине на 9 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Сегодня, 9 января, Национальный банк Украины установил такую стоимость евро и доллара: 38,37 грн. и 36,56 грн. соответственно.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Следует отметить, что 6 января курс евро составил 38,77 грн, то есть за три дня официальная стоимость европейской валюты упала на 40 коп.

Сейчас смотрят

Официальный курс доллара остается без изменений.

Какой курс валют в банках Украины 09.01.2023:

Дата 06.01.2023 09.01.2023
Евро 38,77 38,37
Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 42,40 грн
Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,50 грн 42,50 грн
Доллар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,50 грн 43,50 грн
Доллар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,90 грн
Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.

Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи от западных партнеров.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка