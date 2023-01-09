Доллар и евро после праздников подешевели: курс валют в Украине на 9 января
Сегодня, 9 января, Национальный банк Украины установил такую стоимость евро и доллара: 38,37 грн. и 36,56 грн. соответственно.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Следует отметить, что 6 января курс евро составил 38,77 грн, то есть за три дня официальная стоимость европейской валюты упала на 40 коп.
Официальный курс доллара остается без изменений.
Какой курс валют в банках Украины 09.01.2023:
|Дата
|06.01.2023
|09.01.2023
|Евро
|38,77
|38,37
|Доллар
|36,56
|36,56
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,50 грн
|42,50 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,90 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,90 грн
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.
Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи от западных партнеров.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк