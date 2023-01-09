Январь, 09 в 13:10

Сегодня, 9 января, Национальный банк Украины установил такую стоимость евро и доллара: 38,37 грн. и 36,56 грн. соответственно.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Следует отметить, что 6 января курс евро составил 38,77 грн, то есть за три дня официальная стоимость европейской валюты упала на 40 коп.

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Официальный курс доллара остается без изменений.

Какой курс валют в банках Украины 09.01.2023:

Дата 06.01.2023 09.01.2023 Евро 38,77 38,37 Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,40 грн Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,50 грн 42,50 грн Доллар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,50 грн 43,50 грн Доллар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,70 грн 42,90 грн Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.

Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи от западных партнеров.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк