Січень, 09 в 13:10

Сьогодні, 9 січня, Національний банк України встановив таку вартість євро та долара: 38,37 грн та 36,56 грн відповідно.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Варто зауважити, що 6 січня курс євро становив 38,77 грн, тобто за три дні офіційна вартість європейської валюти впала на 40 коп.

Зараз дивляться

Офіційний курс долара залишається без змін.

Який курс валют в банках України 09.01.2023:

Дата 06.01.2023 09.01.2023 Євро 38,77 38,37 Долар 36,56 36,56

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,40 грн Долар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,50 грн 42,50 грн Долар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,50 грн 43,50 грн Долар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,90 грн Долар 40,30 грн 40,90 грн

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.

Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк