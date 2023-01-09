Долар та євро після свят здешевшали: курс валют в Україні на 9 січня
Сьогодні, 9 січня, Національний банк України встановив таку вартість євро та долара: 38,37 грн та 36,56 грн відповідно.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Варто зауважити, що 6 січня курс євро становив 38,77 грн, тобто за три дні офіційна вартість європейської валюти впала на 40 коп.
Офіційний курс долара залишається без змін.
Який курс валют в банках України 09.01.2023:
|Дата
|06.01.2023
|09.01.2023
|Євро
|38,77
|38,37
|Долар
|36,56
|36,56
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,50 грн
|42,50 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,90 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,90 грн
Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі Фактам ICTV розповів, що Україні вдалося сформувати доволі стійкі позиції для гривні й у цілому для валютного ринку.
Щодо прогнозу вартості долара на січень, то складаються доволі позитивні тенденції завдяки допомозі від західних партнерів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк