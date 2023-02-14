Февраль, 14 в 8:53

По состоянию на 14 февраля официальный курс евро немного вырос – на 3 коп. – и стоит 39,09 грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Официальный курс доллара остается без изменений – 36,65 грн, однако в банковских обменниках он превышает 40 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 14.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,30 грн 42,30 грн Доллар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,95 грн 42,95 грн Доллар 39,70 грн 40,50 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,65 грн Доллар 39,30 грн 40,00 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,55 грн 42,65 грн Доллар 39,60 грн 40,05 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта купівля продажа Євро 42,00 грн 43,00 грн Доллар 39,50 грн 40,50 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ