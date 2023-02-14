Евро и доллар подорожали: курс валют в Украине на 14 февраля
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По состоянию на 14 февраля официальный курс евро немного вырос – на 3 коп. – и стоит 39,09 грн.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Официальный курс доллара остается без изменений – 36,65 грн, однако в банковских обменниках он превышает 40 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 14.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Доллар
|39,25 грн
|39,75 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,95 грн
|42,95 грн
|Доллар
|39,70 грн
|40,50 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,65 грн
|Доллар
|39,30 грн
|40,00 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,55 грн
|42,65 грн
|Доллар
|39,60 грн
|40,05 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продажа
|Євро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Доллар
|39,50 грн
|40,50 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ