Лютий, 14 в 8:53

Станом на 14 лютого офіційний курс євро трохи зріс – на 3 коп. – і коштує 39,09 грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Офіційний курс долара залишається без змін – 36,65 грн, проте у банківських обмінниках він перевищує 40 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 14.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 42,30 грн Долар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,95 грн 42,95 грн Долар 39,70 грн 40,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,65 грн Долар 39,30 грн 40,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,55 грн 42,65 грн Долар 39,60 грн 40,05 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 43,00 грн Долар 39,50 грн 40,50 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ