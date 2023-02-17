Дефицит госбюджета почти на 70% покрывается из внешних источников — Пидласа

Февраль, 17 в 13:18

Доля внешней помощи в источниках финансирования дефицита госбюджета Украины растет и по состоянию на сегодня достигает 68,8%, сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

— Если сравнивать с прошлым годом, мы видим рост доли внешней помощи в источниках финансирования. Это прежде всего связано с тем, что Нацбанк не осуществляет выкуп ОВГЗ, следовательно, эмиссионные средства не привлекаются на покрытие дефицита госбюджета, — объяснила нардеп.

По ее словам, от международных партнеров в государственный бюджет поступило уже 171,9 млрд грн, наибольшая доля — это макрофинансовая кредитная помощь от ЕС (€3 млрд) и грантовая помощь от США ($1 млрд).

Еще около 31% всех источников финансирования бюджета, как отметила Пидласа, покрывается за счет выпуска военных облигации.

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В январе 2023 года дефицит госбюджета Украины сократился до 72,3 млрд грн (в декабре 2022 года — 99 млрд грн) из-за значительного сокращения расходов.

Накануне Роксолана Пидласа сообщила, что с начала 2023 года в бюджет поступило 645 млн грн от приватизации государственного имущества, из которых 464 млн грн — только за 14 дней февраля.