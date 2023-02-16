Февраль, 16 в 14:25

С начала 2023 года в бюджет страны поступило 645 млн грн от приватизации государственного имущества. Из них — 464 млн грн всего за 14 дней февраля.

Об этом сообщила Роксолана Пидласа, народный депутат от Слуги народа.

По ее словам, Фонд госимущества Украины после небольшой паузы в январе выходит на средние показатели в прошлом году.

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После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре 2022 года, в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн. Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн.

Самыми дорогими объектами, за которые уже поступили средства в 2023 году, стали Усть-Дунайский порт (201 млн грн), гостиница Власта во Львове (115 млн грн), Сторонибабский спиртзавод (142 млн грн) и Жовтневый спиртзавод (85 млн грн).

По словам Пидласы, приватизация стимулирует бизнес, потому что объекты государственной собственности – это хорошие площадки для старта и релокации бизнеса, ведь имеют необходимую инфраструктуру.

Кроме того, выручка от приватизации покрывает дефицит государственного бюджета, который идет преимущественно на нужды обороны.