Дефіцит держбюджету майже на 70% покривається із зовнішніх джерел – Підласа

Лютий, 17 в 13:18

Частка зовнішньої допомоги у джерелах фінансування дефіциту держбюджету України зростає і станом на сьогодні сягає 68,8%, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

– Якщо порівнювати з минулим роком, ми бачимо зростання частки зовнішньої допомоги в джерелах фінансування. Це передусім пов’язано з тим, що Нацбанк не здійснює викуп ОВДП, отже, емісійні кошти не залучаються на покриття дефіциту держбюджету, – пояснила нардеп.

За її словами, від міжнародних партнерів до державного бюджету надійшло вже 171,9 млрд грн, найбільша частка – це макрофінансова кредитна допомога від ЄС (€3 млрд) та грантова допомога від США ($1 млрд).

Ще близько 31% усіх джерел фінансування бюджету, як наголосила Підласа, покривається за рахунок випуску військових облігації.

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У січні 2023 року дефіцит держбюджету України скоротився до 72,3 млрд грн (у грудні 2022 року – 99 млрд грн) через значне скорочення витрат.

Напередодні Роксолана Підласа повідомила, що з початку 2023 року до бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна, з яких 464 млн грн – лише за 14 днів лютого.