Евро упал в цене: за сколько можно купить валюту 22 февраля
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В среду, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,98 грн/€1. Это на 4 копейки дешевле, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 22.02.2023:
Курс валют в ПриватБанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|38,95
|39,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,60
|42,50
|Доллар
|39,50
|40,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,25
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,70
|42,40
|Доллар
|39,10
|39,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,30
|42,30
|Доллар
|39,90
|39,70
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк