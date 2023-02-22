Февраль, 22 в 9:43

В среду, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,98 грн/€1. Это на 4 копейки дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 22.02.2023:

Курс валют в ПриватБанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,85 41,85 Доллар 38,95 39,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,60 42,50 Доллар 39,50 40,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 40,25 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,70 42,40 Доллар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,30 42,30 Доллар 39,90 39,70

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк