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Факты / Україна / Экономика

Евро упал в цене: за сколько можно купить валюту 22 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

В среду, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,98 грн/€1. Это на 4 копейки дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 22.02.2023:

Курс валют в ПриватБанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 38,95 39,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,60 42,50
Доллар 39,50 40,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,25
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,70 42,40
Доллар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,30 42,30
Доллар 39,90 39,70

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватБанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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