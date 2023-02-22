Лютий, 22 в 9:43

У середу, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,98 грн/€1. Це на 4 копійки дешевше, ніж учора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 22.02.2023:

Курс валют у ПриватБанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,85 41,85 Долар 38,95 39,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,60 42,50 Долар 39,50 40,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,10 40,25 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,70 42,40 Долар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,30 42,30 Долар 39,90 39,70

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк