Євро впало у ціні: за скільки можна купити валюту 22 лютого
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У середу, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,98 грн/€1. Це на 4 копійки дешевше, ніж учора.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 22.02.2023:
Курс валют у ПриватБанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|38,95
|39,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,60
|42,50
|Долар
|39,50
|40,30
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,25
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,70
|42,40
|Долар
|39,10
|39,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,30
|42,30
|Долар
|39,90
|39,70
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк