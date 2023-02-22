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Факти / Україна / Економіка

Євро впало у ціні: за скільки можна купити валюту 22 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

У середу, 22 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,98 грн/€1. Це на 4 копійки дешевше, ніж учора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 22.02.2023:

Курс валют у ПриватБанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 38,95 39,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,60 42,50
Долар 39,50 40,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,25
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,70 42,40
Долар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,30 42,30
Долар 39,90 39,70

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватБанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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