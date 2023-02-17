Февраль, 17 в 17:25

Российское представительство торговой сети Ашан (Auchan) с начала полномасштабной войны РФ против Украины поставляло товары для оккупантов под видом “гуманитарной помощи”. Об этом говорится в журналистском расследовании, на которое уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Что известно о скандале вокруг сети Ашан и реакции МИД – далее в материале.

О чем идет речь в расследовании

Сейчас смотрят

Совместное расследование провели The Insider, французская газета Le Monde и международный коллектив журналистов-расследователей Bellingcat.

Как известно, когда после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину мировые бренды начали покидать российский рынок, французская сеть Ашан решила остаться.

По данным журналистов, на конец марта 2022 года российское представительство Ашан уже оказывало поддержку оккупационным войскам: поставляло товары для военнослужащих РФ на временно захваченных территориях Украины.

Поставки позиционировались как “гуманитарная помощь”. Они состояли как из товаров со складов Ашана, так и товаров, собранных так называемыми волонтерами на территории магазинов сети в разных регионах РФ.

Журналисты обратили внимание, что в состав этой “помощи” входили исключительно товары для мужчин (например, сигареты, которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь, зажигалки, бритвы), однако ничего не было для женщин и детей.

15 марта «Ашаны» Санкт-Петербурга собрали посылки для «гуманитарной помощи» на 2 млн руб. Туда входили мужские носки и футболки, сигареты, зажигалки и бритвенные станки. При этом в списках вещей нет товаров для женщин и детей. 3/9 pic.twitter.com/xv10vJXjmr — The Insider (@the_ins_ru) February 17, 2023

В некоторых регионах РФ поставки для российских военнослужащих организовывались при взаимодействии с местными органами власти. Пункты “сбора помощи” были замечены в городах Санкт-Петербург, Самара, Владимир и других.

Журналисты The Insider связались с руководителями компаний, на которые была оформлена “гуманитарная помощь”, и некоторые из них не стали скрывать, что она предназначалась именно для армии РФ.

Журналисты подчеркивают, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов является только помощь мирному населению. Поэтому поддержка армии РФ во время войны может привести к введению санкции против сети Ашан и к выходу компании с российского рынка.

В расследовании отмечается, что, кроме поставок товаров, Ашан также помогал военкоматам в РФ набирать мобилизованных среди собственных сотрудников. Российское представительство сети помогало властям РФ “бороться с уклонистами” от призыва, собирало и передавало в военкоматы данные о своих работниках, помогало военкоматам “выполнять норму”.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что данные о военных билетах сотрудников сети Ашан в РФ начали собирать еще в январе 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии работникам Ашан вручали повестки прямо на рабочем месте и предлагали увольняться, о чем сообщил СМИ один из свидетелей.

Также «Ашан» помогал властям бороться с уклонистами: собирал и передавал в военкоматы данные о сотрудниках. Информацию о военных билетах начали собирать еще до войны, в январе 2022 года. После объявления мобилизации повестки вручались сотрудникам прямо на рабочих местах. 8/9 pic.twitter.com/9yeu76aP7a — The Insider (@the_ins_ru) February 17, 2023

Согласно расследованию, поставкой товаров на оккупированные территории Украины занимался не только Ашан, но и торговая сеть Леруа Мерлен. Журналисты ссылаются на обнародованное в декабре видео из временно оккупированного Мариуполя. На записи можно увидеть, как члены “Молодой Гвардии Единой России” разгружают паллеты с фирменным знаком Леруа Мерлен.

Реакция МИД Украины на расследование

На журналистское расследование отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он планирует обсудить с главой МИД Франции Катрин Колонной помощь сети Ашан для российской армии.

– В прошлом году я призывал мир бойкотировать Ашан за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой, — подчеркнул Кулеба в Twitter.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

Требуют объяснения: реакция Ашан Украина

Российское представительство сети Ашан отказалось дать комментарий журналистам. А в пресс-службе французского Ашана сообщили, что компания находится вне политики и якобы не занимается поддержкой военнослужащих РФ.

Между тем, украинское подразделение сети Ашан требует объяснений от французского офиса.

– Auchan Украина требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании по поводу помощи армии страны-агрессора, — подчеркивается в заявлении.

Украинское представительство срочно обратилось в офис во Франции.

– Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации, — говорится в заявлении.

Как известно, Ашан (Auchan) – это французская сеть, имеющая супермаркеты и гипермаркеты во многих странах мира.

На рынок РФ приходится 10% продаж Auchan, годовая выручка составляет около €3,2 млрд в год. Компания имеет 230 магазинов на территории РФ.

Источник: The Insider, Le Monde, Ашан Украина