Российское представительство торговой сети Ашан (Auchan) с начала полномасштабной войны РФ против Украины поставляло товары для оккупантов под видом “гуманитарной помощи”. Об этом говорится в журналистском расследовании, на которое уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Что известно о скандале вокруг сети Ашан и реакции МИД – далее в материале.

О чем идет речь в расследовании

Совместное расследование провели The Insider, французская газета Le Monde и международный коллектив журналистов-расследователей Bellingcat.

Как известно, когда после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину мировые бренды начали покидать российский рынок, французская сеть Ашан решила остаться.

Поставки позиционировались как “гуманитарная помощь”. Они состояли как из товаров со складов Ашана, так и товаров, собранных так называемыми волонтерами на территории магазинов сети в разных регионах РФ.

Журналисты обратили внимание, что в состав этой “помощи” входили исключительно товары для мужчин (например, сигареты, которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь, зажигалки, бритвы), однако ничего не было для женщин и детей.

В некоторых регионах РФ поставки для российских военнослужащих организовывались при взаимодействии с местными органами власти. Пункты “сбора помощи” были замечены в городах Санкт-Петербург, Самара, Владимир и других.

Журналисты The Insider связались с руководителями компаний, на которые была оформлена “гуманитарная помощь”, и некоторые из них не стали скрывать, что она предназначалась именно для армии РФ.

В расследовании отмечается, что, кроме поставок товаров, Ашан также помогал военкоматам в РФ набирать мобилизованных среди собственных сотрудников. Российское представительство сети помогало властям РФ “бороться с уклонистами” от призыва, собирало и передавало в военкоматы данные о своих работниках, помогало военкоматам “выполнять норму”.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что данные о военных билетах сотрудников сети Ашан в РФ начали собирать еще в январе 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии работникам Ашан вручали повестки прямо на рабочем месте и предлагали увольняться, о чем сообщил СМИ один из свидетелей.

Согласно расследованию, поставкой товаров на оккупированные территории Украины занимался не только Ашан, но и торговая сеть Леруа Мерлен. Журналисты ссылаются на обнародованное в декабре видео из временно оккупированного Мариуполя. На записи можно увидеть, как члены “Молодой Гвардии Единой России” разгружают паллеты с фирменным знаком Леруа Мерлен.

Реакция МИД Украины на расследование

На журналистское расследование отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он планирует обсудить с главой МИД Франции Катрин Колонной помощь сети Ашан для российской армии.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023