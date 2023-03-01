Март, 01 в 9:23

В среду, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,82 грн/€1. Евро подорожало на 21 копейку.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 01.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Євро 40 41 Доллар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,20 41,80 Доллар 38,00 39,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,9 40,05 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 41 Доллар 38,00 39,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 41,10 Доллар 38,00 38,90

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк