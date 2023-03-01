Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 1 марта
Фото: Depositphotos
В среду, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,82 грн/€1. Евро подорожало на 21 копейку.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Сейчас смотрят
Какой курс валют в банках Украины 01.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40
|41
|Доллар
|38,4
|38,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,20
|41,80
|Доллар
|38,00
|39,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,9
|40,05
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|38,00
|39,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41,10
|Доллар
|38,00
|38,90
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк