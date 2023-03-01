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Факты / Україна / Экономика

Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 1 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В среду, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,82 грн/€1. Евро подорожало на 21 копейку.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 01.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40 41
Доллар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,20 41,80
Доллар 38,00 39,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,9 40,05
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 38,00 39,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41,10
Доллар 38,00 38,90

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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