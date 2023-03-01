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Факти / Україна / Економіка

Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 1 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У середу, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,82 грн/€1. Євро подорожчало на 21 копійку.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 01.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,20 41,80
Долар 38,00 39,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,9 40,05
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 38,00 39,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41,10
Долар 38,00 38,90

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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