Березень, 01 в 9:23

У середу, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,82 грн/€1. Євро подорожчало на 21 копійку.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 01.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,20 41,80 Долар 38,00 39,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,9 40,05 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 38,00 39,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41,10 Долар 38,00 38,90

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк