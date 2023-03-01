Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 1 березня
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У середу, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,82 грн/€1. Євро подорожчало на 21 копійку.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 01.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|38,4
|38,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,20
|41,80
|Долар
|38,00
|39,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,9
|40,05
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|38,00
|39,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41,10
|Долар
|38,00
|38,90
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк