Март, 13 в 12:18

В Житомирской и Харьковской областях продолжаются ремонтные работы на энергообъектах после обстрелов 9 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В Николаевской области запитали всех потребителей, которые остались без света в результате боевых действий.

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Из-за роста потребления действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.

Из-за артиллерийских обстрелов есть повреждения сетей в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы.

В Житомирской и Сумской областях также есть повреждения сетей из-за сильных порывов ветра — так же продолжается запитка потребителей.

В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей, отмечают в Укрэнерго.