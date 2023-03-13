Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

В пяти областях действуют стабилизационные и сетевые отключения света — Укрэнерго

Марта Бондаренко, редактор ленты
В пяти областях действуют стабилизационные и сетевые отключения света — Укрэнерго

В Житомирской и Харьковской областях продолжаются ремонтные работы на энергообъектах после обстрелов 9 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В Николаевской области запитали всех потребителей, которые остались без света в результате боевых действий.

Сейчас смотрят

Из-за роста потребления действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.

Из-за артиллерийских обстрелов есть повреждения сетей в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы.

В Житомирской и Сумской областях также есть повреждения сетей из-за сильных порывов ветра — так же продолжается запитка потребителей.

В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей, отмечают в Укрэнерго.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка