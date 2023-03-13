Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

У п’яти областях діють стабілізаційні та мережеві відключення світла – Укренерго

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У п’яти областях діють стабілізаційні та мережеві відключення світла – Укренерго
Фото: Pixabay

У Житомирській та Харківській областях продовжуються ремонтні роботи на енергооб’єктах після обстрілів 9 березня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У Миколаївській області заживили усіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок бойових дій.

Зараз дивляться

Через зростання споживання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Через артилерійські обстріли є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.

На Житомирщині та Сумщині також є пошкодження мереж через сильні пориві вітру – так само триває заживлення споживачів.

Читайте
На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів, наголошують в Укренерго.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка