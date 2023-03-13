Березень, 13 в 12:18

У Житомирській та Харківській областях продовжуються ремонтні роботи на енергооб’єктах після обстрілів 9 березня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У Миколаївській області заживили усіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок бойових дій.

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Через зростання споживання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Через артилерійські обстріли є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.

На Житомирщині та Сумщині також є пошкодження мереж через сильні пориві вітру – так само триває заживлення споживачів.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів, наголошують в Укренерго.