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Факты / Україна / Общество

В Одесской области энергетики стабилизировали ситуацию со светом — ДТЭК

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Енергосистеми електрика світло дроти провода лінії електропередач
Фото: Pixabay

В Одесской области энергетики стабилизировали ситуацию с энергоснабжением.

Об этом сообщают в ДТЭК.

– Ночью они (энергетики, — ред.) закончили переподключение высоковольтного оборудования, что позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в дома жителей Одесской области, — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что сейчас все клиенты в Одессе и области со светом.

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Дефицита в энергосети страны нет, стабилизационные отключения не применяются.

Напомним, в Укрэнерго сообщали, что 12 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами.

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