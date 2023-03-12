В Одесской области энергетики стабилизировали ситуацию со светом — ДТЭК
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В Одесской области энергетики стабилизировали ситуацию с энергоснабжением.
Об этом сообщают в ДТЭК.
– Ночью они (энергетики, — ред.) закончили переподключение высоковольтного оборудования, что позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в дома жителей Одесской области, — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что сейчас все клиенты в Одессе и области со светом.
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Дефицита в энергосети страны нет, стабилизационные отключения не применяются.
Напомним, в Укрэнерго сообщали, что 12 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами.