Март, 15 в 8:55

Евро резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 15 марта

В среду, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,27 грн/€1. Евро подорожало на 17 копеек. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 15.03.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,9 40,9 Доллар 37,95 38,45 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,3 41,00 Доллар 38,25 39,20 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,35 40,45 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,20 Доллар 38,00 38,70 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,20 Доллар 38,20 38,80 Читайте Криптовалюта пришла на помощь Украине: в Минцифры собрали почти $55 млн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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