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Факты / Україна / Экономика

Евро резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 15 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

В среду, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,27 грн/€1. Евро подорожало на 17 копеек.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 15.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,9 40,9
Доллар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,3 41,00
Доллар 38,25 39,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 38,00 38,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,20
Доллар 38,20 38,80
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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