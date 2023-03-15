Евро резко подорожал: сколько стоит валюта в Украине 15 марта
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В среду, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,27 грн/€1. Евро подорожало на 17 копеек.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 15.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,9
|Доллар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,3
|41,00
|Доллар
|38,25
|39,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|38,00
|38,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,20
|Доллар
|38,20
|38,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк