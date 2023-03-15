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Факти / Україна / Економіка

Євро різко подорожчало: скільки коштує валюта в Україні 15 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

У середу, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,27 грн/€1. Євро подорожчало на 17 копійок.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 15.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,9
Долар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,3 41,00
Долар 38,25 39,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 38,00 38,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,20
Долар 38,20 38,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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