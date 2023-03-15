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Євро різко подорожчало: скільки коштує валюта в Україні 15 березня

У середу, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,27 грн/€1. Євро подорожчало на 17 копійок. Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1. В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 15.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,9 40,9 Долар 37,95 38,45 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,3 41,00 Долар 38,25 39,20 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,35 40,45 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,20 Долар 38,00 38,70 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,20 Долар 38,20 38,80 Читайте Криптовалюта прийшла на допомогу Україні: у Мінцифри зібрали майже $55 млн Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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