Євро різко подорожчало: скільки коштує валюта в Україні 15 березня
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У середу, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,27 грн/€1. Євро подорожчало на 17 копійок.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 15.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,3
|41,00
|Долар
|38,25
|39,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|38,00
|38,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,20
|Долар
|38,20
|38,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк