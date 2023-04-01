Апрель, 01 в 15:16

С субботы, 1 апреля, в Украине в круглосуточном режиме заработало новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, теперь проведение межбанковских платежей будет возможным 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

То есть с 1 апреля межбанковские платежные операции будут проходить в любой день недели и время суток.

Работу системы не будут приостанавливать, поскольку будет происходить мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня. То есть фактически упраздняется понятие “банковского дня”.

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В НБУ отмечают, что новое поколение СЭП создано с использованием современных программных и технических средств. Это позволит производить электронные платежи еще быстрее и безопаснее.

А благодаря тому, что система функционирует на базе международного стандарта ISO 20022, появилась возможность унифицировать платежные сообщения, создать единые правила их заполнения и обработки, расширить реквизиты дополнительными полями и информацией. Это должно еще больше автоматизировать и ускорить обработку платежных операций.

– Сегодня произошла одна из крупнейших миграций, которую когда-либо осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение. Уверен, что это станет мощным толчком к будущему развитию и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений, — подчеркнул замглавы НБУ Алексей Шабан.

В переходе на новое поколение СЭП были задействованы все банки, Национальный депозитарий Украины, Государственная казначейская служба, разработчики программного обеспечения.

Система электронных платежей (СЭП) – это государственная банковская платежная система, позволяющая проводить межбанковские расчеты через счета, открытые в Нацбанке. Участниками СЭП сейчас являются 65 банков, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий и Национальный банк Украины.

Учитывая, что Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз, Нацбанк работает над присоединением нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA), а также над реализацией мгновенных платежей в следующей версии, тестирование которой запланировано в этом году.