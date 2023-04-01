Квітень, 01 в 15:16

Із суботи, 1 квітня, в Україні в цілодобовому режимі запрацювало нове покоління системи електронних платежів (СЕП) Національного банку.

Як поінформували в пресслужбі НБУ, тепер проведення міжбанківських платежів буде можливим 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Тобто з 1 квітня міжбанківські платіжні операції відбуватимуться в будь-який день тижня та пору доби.

Роботу системи не призупинятимуть, оскільки відбуватиметься миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. Тобто фактично скасовується поняття “банківського дня”.

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В НБУ зазначають, що нове покоління СЕП створене з використанням сучасних програмних та технічних засобів. Це дозволить здійснювати електронні платежі ще швидше та безпечніше.

А завдяки тому, що система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022, з’явилася можливість уніфікувати платіжні повідомлення, створити єдині правила їх заповнення і опрацювання, розширити реквізити додатковими полями та інформацією. Це має ще більше автоматизувати та пришвидшити оброблення платіжних операцій.

– Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ, – наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У переході на нове покоління СЕП були задіяні всі банки, Національний депозитарій України, Державна казначейська служба, компанії-розробники програмного забезпечення.

Система електронних платежів (СЕП) – це державна банківська платіжна система, яка дозволяє проводити міжбанківські розрахунки через рахунки, відкриті в Нацбанку. Учасниками СЕП наразі є 65 банків, Державна казначейська служба, Національний депозитарій та Національний банк України.

Враховуючи те, що Україна є кандидатом на вступ до Євросоюзу, Нацбанк працює над приєднанням нашої країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), а також над реалізацією миттєвих платежів у наступній версії, тестування якої заплановане цього року.