Февраль, 07 в 11:35

Курс гривны уже не вернется к показателям, которые были до полномасштабного вторжения РФ. В то же время, нет и предпосылок для существенного проседания национальной валюты Украины.

Такое мнение выразил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью изданию Українські новини.

– Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет, – подчеркнул он.

Гетманцев напомнил, что в прошлом году инфляция в Украине достигла уровня 26%, и это “уже не отыграется”. В то же время показатель инфляции оказался меньше ожиданий и сопоставим с некоторыми странами Европы.

Сейчас смотрят По словам нардепа, фиксация курса гривны в начале полномасштабной войны на уровне 29,25 грн/доллар позволила минимизировать “развитие девальвационно-инфляционной спирали”. По итогам 2022 года Украине удалось сохранить относительную макрофинансовую стабильность благодаря достаточным золотовалютным резервам Национального банка и значительной помощи от западных партнеров. – Конечно, пока идет война, давление на курс будет сохраняться, но если помощь будет поступать в таких же объемах, я не вижу весомых предпосылок для существенной коррекции официального курса, — отметил Гетманцев. Он также назвал вполне нормальной ситуацию, когда нынешний официальный курс НБУ составляет 36,6 грн/доллар, а рыночный курс отличается от зафиксированного на 10%. Как известно, в государственном бюджете на 2023 год заложен средний курс на уровне 42,2 грн за доллар, а к концу года американская валюта может вырасти до 45,8 грн. Читайте Валютный курс превысит уровень в 50 грн: что будет с долларом в 2023 году

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter