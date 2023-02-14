Февраль, 14 в 20:17

Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса гривны к доллару, когда для этого возникнут предпосылки. Это может произойти еще до окончания полномасштабной войны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию Экономическая правда.

– Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса – это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях “управляемо плавающего”, и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки, — отметил он.

Как известно, в начале полномасштабной войны Нацбанк зафиксировал курс национальной валюты на уровне 29,25 грн/доллар. А в июле НБУ повысил официальный курс гривны на 25%, до 36,57 грн/доллар.

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По словам Николайчука, в настоящее время режим фиксированного курса остается актуальным. Он помогает обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке.

Николайчук также перечислил три фактора, которые позволят отказаться от фиксированного курса гривны и вернуться к плавающему:

1. Самая важная предпосылка – это появление “номинального якоря для экономики”, который станет альтернативой фиксированному курсу. В НБУ считают, что таким “якорем” может быть показатель инфляции.

2. Валютный рынок должен стать менее чувствительным к ситуативным факторам.

3. Улучшение состояния валютного рынка и его большая сбалансированность.

– Также я бы еще сюда добавил восстановление статуса и действенности учетной ставки как основного монетарного инструмента, – уточнил Николайчук.

На вопрос, может ли НБУ отказаться от фиксированного курса гривны уже в 2023 году, он сообщил, что “это не ближайшая перспектива”. Однако это может произойти еще до исчезновения рисков, связанных с полномасштабной войной.

– Но я не могу исключать того, что у нас будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности. В то же время возвращение к “плаванию” не будет означать “ралли” на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным… Это необходимо, чтобы переход к “плаванию” не генерировал шоков ни для валютного рынка, ни для экономики, — объяснил Николайчук.

Недавно глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что официальный курс гривны к доллару будет оставаться фиксированным, пока ситуация на валютном рынке улучшится и стабилизируются инфляционные ожидания.

Источник: Экономическая правда