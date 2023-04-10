Курс гривны стабилизируется. В Нацбанке рассказали, почему ситуация на валютном рынке Украины улучшилась
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Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась, на это есть ряд причин.
Об этом говорится в презентации заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.
Указано, что ситуация улучшилась благодаря:
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- Ускорению поступления международной помощи, адаптации экономики к условиям войны, а также продолжению зерновой сделки;
- Последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;
- Калибровке валютных ограничений, что позволило минимизировать непродуктивный отток капитала из страны;
- Введению НБУ инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. Среди них: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;
- Уменьшению интенсивности обстрелов (кроме линии фронта) и успехам ВСУ;
- Дальнейшей стабилизации ожиданий.
Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Нацбанк Украины ожидает как минимум на один дополнительный процент роста ВВП в течение 2023 года, хотя ранее прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.