Курс гривны стабилизируется. В Нацбанке рассказали, почему ситуация на валютном рынке Украины улучшилась

Апрель, 10 в 12:44

Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась, на это есть ряд причин.

Об этом говорится в презентации заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.

Указано, что ситуация улучшилась благодаря:

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Ускорению поступления международной помощи, адаптации экономики к условиям войны, а также продолжению зерновой сделки;

Последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;

Калибровке валютных ограничений, что позволило минимизировать непродуктивный отток капитала из страны;

Введению НБУ инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. Среди них: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;

Уменьшению интенсивности обстрелов (кроме линии фронта) и успехам ВСУ;

Дальнейшей стабилизации ожиданий.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Нацбанк Украины ожидает как минимум на один дополнительный процент роста ВВП в течение 2023 года, хотя ранее прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.