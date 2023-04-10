Курс гривні стабілізується. У Нацбанку розповіли, чому ситуація на валютному ринку України покращилась

Квітень, 10 в 12:44

Ситуація на валютному ринку України покращилась, на це є низка причин.

Про це йдеться у презентації заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Зазначено, що ситуація покращилася завдяки:

Зараз дивляться

Прискоренню надходження міжнародної допомоги, адаптації економіки до умов війни, а також продовженню зернової угоди;

Послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів;

Калібруванню валютних обмежень, що дало змогу мінімізувати непродуктивний відплив капіталу з країни;

Запровадженню НБУ інструментів для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. Серед них: депозит із безготівковою купівлею валюти та депозит із захистом від зміни курсу;

Зменшенню інтенсивності обстрілів (окрім лінії фронту) та успіхам ЗСУ;

Подальшій стабілізації очікувань.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Нацбанк України очікує щонайменше на один додатковий відсоток зростання ВВП протягом 2023 року, хоча раніше прогноз передбачав зростання економіки на 0,3%.