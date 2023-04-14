Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине 14 апреля
Сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро с 39,94 грн до 40,26. То есть евровалюта подорожала на 32 коп.
Доллар вырос всего на одну копейку, с 36,56 до 36,37 грн.
Какой курс валют в банках Украины 14.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,25
|Доллар
|37,20
|37,70
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,45
|38,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80
|41,20
|Доллар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,60
|41,50
|Доллар
|37,40
|38,10
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко