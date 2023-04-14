Сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро с 39,94 грн до 40,26. То есть евровалюта подорожала на 32 коп.

Доллар вырос всего на одну копейку, с 36,56 до 36,37 грн.

Какой курс валют в банках Украины 14.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,25 41,25 Доллар 37,20 37,70

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,40 41,40 Доллар 37,45 38,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,45 41,60 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,80 41,20 Доллар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,60 41,50 Доллар 37,40 38,10

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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