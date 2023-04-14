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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине 14 апреля

євро

Сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро с 39,94 грн до 40,26. То есть евровалюта подорожала на 32 коп.

Доллар вырос всего на одну копейку, с 36,56 до 36,37 грн.

Какой курс валют в банках Украины 14.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,25
Доллар 37,20 37,70

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,45 38,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,45 41,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 41,20
Доллар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,60 41,50
Доллар 37,40 38,10

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Гривня-долар, долар, Курс валют в Украине
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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