Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Євро здорожчав, долар без змін: курс валют в Україні 14 квітня
Сьогодні, 14 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро з 39,94 грн до 40,26. Тобто євровалюта подорожчала на 32 коп.
Долар зріс лише на одну копійку, з 36,56 до 36,37 грн.
Який курс валют в банках України 14.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,25
|Долар
|37,20
|37,70
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|37,45
|38,40
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45
|41,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80
|41,20
|Долар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60
|41,50
|Долар
|37,40
|38,10
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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