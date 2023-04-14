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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Євро здорожчав, долар без змін: курс валют в Україні 14 квітня

євро

Сьогодні, 14 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро з 39,94 грн до 40,26. Тобто євровалюта подорожчала на 32 коп.

Долар зріс лише на одну копійку, з 36,56 до 36,37 грн.

Який курс валют в банках України 14.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,25
Долар 37,20 37,70

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,45 38,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 41,20
Долар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 41,50
Долар 37,40 38,10

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Гривня-долар, долар, Курс валют в Україні
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