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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях — что он предусматривает

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении (№9212).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект разработали с целью трансформации системы пенсионного обеспечения граждан Украины путем создания дополнительной опоры — обязательной накопительной системы, которая позволит осуществлять гражданам дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость.

– Законопроект предусматривает установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий лиц, работающих до достижения ими 55 лет, и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников. Так, работодатели будут платить 1% в 2023, 1,5% — в 2024, 2% — в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины, – говорится в документе.

Отмечается, что размер единого социального взноса, который уплачивается работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Предполагается, что государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Такие же условия государственного софинансирования предлагаются и для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц.

Хранение пенсионных накоплений будет осуществляться авторизованными четырьмя банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

– Пенсионные накопления участников пенсионных фондов сохраняются от обесценивания и инфляционного воздействия за счет их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты, – говорится в сообщении.

С 2026 года участники системы смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в котором они будут формировать свои пенсионные накопления.

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Верховна Рада, Законопроект, Пенсійний фонд, Пенсия, Україна
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