Пенсионный фонд Украины на своем портале Электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное. Благодаря этому можно быстро узнать, какой размер пенсии будет вам выплачиваться.

Как проверить размер пенсии онлайн

Как узнать размер пенсионных выплат

Если вы достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг.

Перейдите на Портал услуг Авторизуйтесь — сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID Когда вы попадете в свой личный кабинет, в меню слева найдите и выберите пункт Моя пенсия. В этом разделе вы найдете информацию о виде пенсии и ее размере, срок (на который назначена пенсия), дату следующей выплаты, сумму и месяц последней выплаты, составляющие пенсионных выплат и реквизиты.

Кстати, получить КЭП можно в отделениях Приватбанка, Укрсиббанка, Национального банка Украины или на портале Дія.

Размер будущей пенсии

Если вы еще не достигли пенсионного возраста, на Портале услуг любой может узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью пенсионного калькулятора:

авторизуйтесь на Портале электронных услуг;

на главной странице найдите и выберите раздел Пенсионный калькулятор;

определите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который вы получите, когда достигнете пенсионного возраста;

при необходимости добавьте периоды работы с более точным введением заработной платы — это поможет получить более четкие расчеты;

нажмите Сохранить и рассчитать.

