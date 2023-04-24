Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных

євро валюта
Фото: Pixabay

В понедельник, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,15 грн/€1. За выходные он вырос на 9 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 24.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,7 41,7
Доллар 37,48 37,98

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 42,00
Доллар 37,75 38,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,20 41,70
Доллар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,95
Доллар 37,65 38,35

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Валюта, долар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нацбанк смягчает ограничения на наличном валютном рынке: что изменится
Курс валют, долари
Евро упало в цене: сколько стоит валюта в Украине 19 апреля
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
Евро подорожало еще на 15 копеек: курс валют на 17 апреля
євро
Евро подорожал, доллар без изменений: курс валют в Украине 14 апреля
євро
Евро и доллар немного выросли в цене: курс валют в Украине 13 апреля
євро
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь