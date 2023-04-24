Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро подорожал на 9 копеек: какой курс валют после выходных
В понедельник, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,15 грн/€1. За выходные он вырос на 9 копеек.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 24.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,7
|41,7
|Доллар
|37,48
|37,98
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|42,00
|Доллар
|37,75
|38,90
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,20
|41,70
|Доллар
|37,70
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,95
|Доллар
|37,65
|38,35
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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