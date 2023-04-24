В понедельник, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,15 грн/€1. За выходные он вырос на 9 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 24.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,7 41,7 Доллар 37,48 37,98

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,90 42,00 Доллар 37,75 38,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,45 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,20 41,70 Доллар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,00 41,95 Доллар 37,65 38,35

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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