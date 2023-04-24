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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро подорожчало на 9 копійок: який курс валют після вихідних

євро валюта
Фото: Pixabay

У понеділок, 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,15 грн/€1. За вихідні він зріс на 9 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 24.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,7 41,7
Долар 37,48 37,98

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 42,00
Долар 37,75 38,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,20 41,70
Долар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,95
Долар 37,65 38,35

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку в 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Валюта, долар
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