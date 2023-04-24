Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро подорожчало на 9 копійок: який курс валют після вихідних
У понеділок, 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,15 грн/€1. За вихідні він зріс на 9 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 24.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,7
|41,7
|Долар
|37,48
|37,98
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|42,00
|Долар
|37,75
|38,90
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,20
|41,70
|Долар
|37,70
|38,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,95
|Долар
|37,65
|38,35
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку в 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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