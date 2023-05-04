Курс валют в Украине на 04.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро подорожало, а доллар немного упал: курс валют в Украине 4 мая
Сегодня, 4 мая, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс евро — до 40,36 грн. Днем ранее евро стоило 40,10 грн. За сутки евровалюта выросла на 26 коп.
Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 04.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,65
|Доллар
|37,35
|38,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,65
|Доллар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90
|41,80
|Доллар
|37,40
|38,00
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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