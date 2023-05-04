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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро подорожало, а доллар немного упал: курс валют в Украине 4 мая

долар
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 мая, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс евро — до 40,36 грн. Днем ранее евро стоило 40,10 грн. За сутки евровалюта выросла на 26 коп.

Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 04.05.2023:

Курс валют в Украине на 04.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,65
Доллар 37,35 38,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,65
Доллар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 41,80
Доллар 37,40 38,00
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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