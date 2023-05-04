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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро здорожчало, а долар трохи впав: курс валют в Україні 4 травня

долар
Фото: Pixabay

Сьогодні, 4 травня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс євро – до 40,36 грн. Днем раніше євро коштувало 40,10 грн. За добу євровалюта зросла на 26 коп.

Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 04.05.2023:

Курс валют в Україні на 04.05.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 41,60
Долар 37,10 37,60

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,65
Долар 37,35 38,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,65
Долар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,80
Долар 37,40 38,00
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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