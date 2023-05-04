Курс валют в Україні на 04.05.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро здорожчало, а долар трохи впав: курс валют в Україні 4 травня
Сьогодні, 4 травня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс євро – до 40,36 грн. Днем раніше євро коштувало 40,10 грн. За добу євровалюта зросла на 26 коп.
Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 04.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,65
|Долар
|37,35
|38,40
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|41,65
|Долар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|41,80
|Долар
|37,40
|38,00
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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