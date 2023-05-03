Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро резко подешевело: курс валют в Украине на 3 мая
В среду, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,11 грн/€1. Он снизился на 16 копеек.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 03.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,55
|Доллар
|37,40
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,37
|41,55
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,30
|Доллар
|37,20
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|41,80
|Доллар
|37,40
|38,00
Эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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