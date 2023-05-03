В среду, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,11 грн/€1. Он снизился на 16 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 03.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,5 41,5 Доллар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,60 41,55 Доллар 37,40 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,37 41,55 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,70 41,30 Доллар 37,20 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,90 41,80 Доллар 37,40 38,00

Эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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